В Эквадоре разрешили однополые браки

13 июня, 2019, 19:26

Эквадор стал пятой страной в Южной Америке, разрешившей однополые браки

Об этом сообщает DW .

"Конституционный суд страны в среду, 13 июня, принял решение в пользу двух гомосексуальных пар. За разрешение им жениться проголосовали пять судей против четырех", - говорится в сообщении.

Как отмечается, ранее в этой католической стране однополым парам разрешалось только гражданское сожительство, но не брак.