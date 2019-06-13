В Эквадоре разрешили однополые браки
13 июня, 2019, 19:26
Эквадор стал пятой страной в Южной Америке, разрешившей однополые браки
Об этом сообщает DW .
"Конституционный суд страны в среду, 13 июня, принял решение в пользу двух гомосексуальных пар. За разрешение им жениться проголосовали пять судей против четырех", - говорится в сообщении.
Как отмечается, ранее в этой католической стране однополым парам разрешалось только гражданское сожительство, но не брак.
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