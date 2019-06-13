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Espreso.tvМирВ Эквадоре разрешили однополые браки

В Эквадоре разрешили однополые браки

Эквадор стал пятой страной в Южной Америке, разрешившей однополые браки

Об этом сообщает DW .

"Конституционный суд страны в среду, 13 июня, принял решение в пользу двух гомосексуальных пар. За разрешение им жениться проголосовали пять судей против четырех", - говорится в сообщении.

Как отмечается, ранее в этой католической стране однополым парам разрешалось только гражданское сожительство, но не брак.

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