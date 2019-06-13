В Чернигове на Десне утонул 11-летний мальчик

13 июня, 2019, 21:39

В четверг, 13 июня, на реке Десна в городе Чернигов утонул 11-летний мальчик

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Черниговской области.

Сообщение об инциденте поступило спасателям в 15:00.

На месте происшествия патрули Нацполиции и кинолог со служебной собакой проверяли береговую линию. Спасти мальчика не удалось. В 16:36 спасатели извлекли из воды тело ребенка.

По предварительной информации, ребенка затянуло в водоворот. Это место отдыха на Десне вблизи автомобильного моста не относится к официальным местам купания и отдыха, поэтому его не готовили к пляжному сезону.