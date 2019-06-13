Усик рассказал, мешает ли политика его бою с российским боксером

13 июня, 2019, 08:53

Украинский боксер Александр Усик рассказал, влияет ли политика на его бой с россиянином Александром Поветкиным

Об этом Усик рассказал на своем youtube-канале.

"Промоутеры разговаривали между собой, но это сильно переводит все в политику. Не хочу боксировать с Александром, потому что это будет политическая грязь с обеих сторон", - сказал Усик.