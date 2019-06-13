Усик рассказал, мешает ли политика его бою с российским боксером
13 июня, 2019, 08:53
Украинский боксер Александр Усик рассказал, влияет ли политика на его бой с россиянином Александром Поветкиным
Об этом Усик рассказал на своем youtube-канале.
"Промоутеры разговаривали между собой, но это сильно переводит все в политику. Не хочу боксировать с Александром, потому что это будет политическая грязь с обеих сторон", - сказал Усик.
- Напомним, 6 июня WBO отобрала у украинского боксера Александра Усика титул чемпиона мира в первом тяжелом весе.
- Украинский боксер Александр Усик был лишен титула чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBC.
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