Укрзализныця предупредила о сбоях в системе онлайн-продажи билетов
13 июня, 2019, 12:26
У пассажиров железной дороги могут возникнуть проблемы с покупкой билетов из-за повышенной загруженности системы онлайн-продажи
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
Из-за увеличения нагрузки на онлайн-систему продажи билетов booking.uz.gov.ua возможны временные сбои в ее работе, говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время специалисты Укрзализныци принимают все меры для устранения недостатков в работе онлайн-системы.
Укрзализныця извиняется перед пассажирами за временные неудобства, отмечают в пресс-службе.
- Напомним, Укрзализныця назначила четыре дополнительных поезда на Троицу и День Конституции, которые будут курсировать из Киева во Львов, Днепр, Сумы и Харьков.
- Укрзализныця назначила 22 дополнительных летних поезда в южном направлении и открыла продажу билетов на них
Читайте также
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-
-
7 июня, 2019 Партия регионов. Они возвращаются
-
-
10 июня, 2019 Выборы в Раду. Такой футбол нам нужен?
Читайте также
-
-
7 июня, 2019 Партия регионов. Они возвращаются
-