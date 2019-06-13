Укрзализныця предупредила о сбоях в системе онлайн-продажи билетов

13 июня, 2019, 12:26

У пассажиров железной дороги могут возникнуть проблемы с покупкой билетов из-за повышенной загруженности системы онлайн-продажи

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Из-за увеличения нагрузки на онлайн-систему продажи билетов booking.uz.gov.ua возможны временные сбои в ее работе, говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время специалисты Укрзализныци принимают все меры для устранения недостатков в работе онлайн-системы.

Укрзализныця извиняется перед пассажирами за временные неудобства, отмечают в пресс-службе.