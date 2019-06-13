Укрпочта начала доставлять товары участникам торгов на Prozorro

13 июня, 2019, 14:44

С 13 июня Укрпочта в тестовом режиме начала доставку товаров заказчиков в системе электронных торгов Prozorro

Об этом сообщается на сайте почтового оператора.

"С 13 июня в системе электронных закупок Prozorro в тестовом режиме появилась возможность оформить доставку товаров. Участники торгов будут выбирать доставку товаров через Укрпочту или другие почтово-логистические компании", - говорится в сообщении.

Сейчас доставку товара можно выбрать на zakupki.prom.ua, izi.trade, e-tender.ua. А позже это станет возможным и на других платформах системы электронных закупок Prozorro.

Отметим, в системе электронных закупок Prozorro около 175 тыс. предприятий и учреждений. Система использует 20 онлайн-площадок для регистрации и подключения пользователей и организаторов тендеров.