Украина и Польша ведут переговоры о создании новой ракеты-носителя

13 июня, 2019, 11:59

Государственное предприятие КБ "Южное" имени Янгеля заинтересовано в наращивании сотрудничества со странами в ЕС в области создания перспективной ракетно-космической техники и продолжает переговоры с Польшей о сотрудничестве в создании новой европейской ракеты-носителя легкого класса

Об этом сообщил гендиректор КБ "Южное" Александр Дегтярев, сообщает Интерфакс-Украина.

Во время пресс-конференции во вторник в Днепре, оценивая по просьбе журналистов потенциал озвученного ранее возможного участия КБ в программе создания европейской ракеты-носителя Ariane-6 нового поколения, Дегтярев сказал: "К сожалению, в (проекте) Ariane-6 мы не принимаем участия... сегодня речь идет о возможности сотрудничества в области создания ракет малого класса".

Он уточнил, что сегодня ракеты-носители этого класса востребованы на мировом рынке пусковых услуг.

По словам гендиректора, сейчас "Южное" "отрабатывает планы сотрудничества с несколькими европейскими странами". Среди потенциальных европейских партнеров Дегтярев выделил Польшу, которая ранее выразила интерес к совместному с Украиной созданию новой европейской ракеты-носителя легкого класса. "Диалог идет", - сказал он.

"Пока есть теоретическая поддержка ESA (Европейское космическое агентство), потому что мы не члены ESA, а только рассматриваем эту возможность", - добавил он.

Дегтярев отметил, что сегодня КБ остается экспортно-ориентированным предприятием: "В 2018 году в общем бюджете предприятия 99% составил экспорт", - сказал он, уточнив: доля экспорта в интересах стран ЕС составила в пределах 10%.

"Южное" - ведущий научный центр Украины, владеющий передовыми космическими технологиями, известный в мире разработчик ракетно-космической техники.