Украина и Польша ведут переговоры о создании новой ракеты-носителя
Об этом сообщил гендиректор КБ "Южное" Александр Дегтярев, сообщает Интерфакс-Украина.
Во время пресс-конференции во вторник в Днепре, оценивая по просьбе журналистов потенциал озвученного ранее возможного участия КБ в программе создания европейской ракеты-носителя Ariane-6 нового поколения, Дегтярев сказал: "К сожалению, в (проекте) Ariane-6 мы не принимаем участия... сегодня речь идет о возможности сотрудничества в области создания ракет малого класса".
Он уточнил, что сегодня ракеты-носители этого класса востребованы на мировом рынке пусковых услуг.
По словам гендиректора, сейчас "Южное" "отрабатывает планы сотрудничества с несколькими европейскими странами". Среди потенциальных европейских партнеров Дегтярев выделил Польшу, которая ранее выразила интерес к совместному с Украиной созданию новой европейской ракеты-носителя легкого класса. "Диалог идет", - сказал он.
"Пока есть теоретическая поддержка ESA (Европейское космическое агентство), потому что мы не члены ESA, а только рассматриваем эту возможность", - добавил он.
Дегтярев отметил, что сегодня КБ остается экспортно-ориентированным предприятием: "В 2018 году в общем бюджете предприятия 99% составил экспорт", - сказал он, уточнив: доля экспорта в интересах стран ЕС составила в пределах 10%.
"Южное" - ведущий научный центр Украины, владеющий передовыми космическими технологиями, известный в мире разработчик ракетно-космической техники.
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