//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУкраина и Польша ведут переговоры о создании новой ракеты-носителя

Украина и Польша ведут переговоры о создании новой ракеты-носителя

Государственное предприятие КБ "Южное" имени Янгеля заинтересовано в наращивании сотрудничества со странами в ЕС в области создания перспективной ракетно-космической техники и продолжает переговоры с Польшей о сотрудничестве в создании новой европейской ракеты-носителя легкого класса

Об этом сообщил гендиректор КБ "Южное" Александр Дегтярев, сообщает Интерфакс-Украина.

Во время пресс-конференции во вторник в Днепре, оценивая по просьбе журналистов потенциал озвученного ранее возможного участия КБ в программе создания европейской ракеты-носителя Ariane-6 нового поколения, Дегтярев сказал: "К сожалению, в (проекте) Ariane-6 мы не принимаем участия... сегодня речь идет о возможности сотрудничества в области создания ракет малого класса".

Он уточнил, что сегодня ракеты-носители этого класса востребованы на мировом рынке пусковых услуг.

По словам гендиректора, сейчас "Южное" "отрабатывает планы сотрудничества с несколькими европейскими странами". Среди потенциальных европейских партнеров Дегтярев выделил Польшу, которая ранее выразила интерес к совместному с Украиной созданию новой европейской ракеты-носителя легкого класса. "Диалог идет", - сказал он.

"Пока есть теоретическая поддержка ESA (Европейское космическое агентство), потому что мы не члены ESA, а только рассматриваем эту возможность", - добавил он.

Дегтярев отметил, что сегодня КБ остается экспортно-ориентированным предприятием: "В 2018 году в общем бюджете предприятия 99% составил экспорт", - сказал он, уточнив: доля экспорта в интересах стран ЕС составила в пределах 10%.

"Южное" - ведущий научный центр Украины, владеющий передовыми космическими технологиями, известный в мире разработчик ракетно-космической техники.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

13 июня, 2019 четверг

больше новостей

13 июня, 2019 четверг

12 июня, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать