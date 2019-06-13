Украина может начать новую программу с МВФ на 3-4 года уже в декабре - заместитель главы АП
13 июня, 2019, 11:07
Украина ведет переговоры с Международным валютным фондом о запуске новой программы сотрудничества на 3-4 года, которая может стартовать уже в конце 2019 года
Об этом заместитель главы Администрации президента Алексей Гончарук сказал в интервью НВ.
"Мы сейчас действительно начали думать над новой программой с МВФ на 3-4 года, чтобы можно было запустить ее в конце года, если для этого есть необходимые условия. В ней мы попробуем заложить структурные реформы, которые за эти годы выведут страну на качественно иной уровень", - отметил заместитель главы АП.
- Напомним, в НБУ сказали, что Украина может получить транш от МВФ до конца этого года Украина при условии, что после выборов удастся быстро сформировать новое правительство и оно сразу начнет работать.
- Также глава НБУ предложил начать переговоры с МВФ о новой программе кредитной поддержки Украины еще в этом году - до окончания текущей программы stand-by.
- Миссия МВФ прибыла в Киев 21 мая для того, чтобы оценить выполнение текущей программы сотрудничества с Украиной по программе stand-by. Она должна была находиться в Украине в течение двух недель, ранее сообщал глава представительства Фонда в Украине Йоста Люнгман.
- 30 мая миссия Международного валютного фонда покинула Киев .
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