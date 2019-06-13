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Espreso.tvОбществоУкраина может начать новую программу с МВФ на 3-4 года уже в декабре - заместитель главы АП

Украина может начать новую программу с МВФ на 3-4 года уже в декабре - заместитель главы АП


фото: Офіс ефективного регулювання
Украина ведет переговоры с Международным валютным фондом о запуске новой программы сотрудничества на 3-4 года, которая может стартовать уже в конце 2019 года

Об этом заместитель главы Администрации президента Алексей Гончарук сказал в интервью НВ.

"Мы сейчас действительно начали думать над новой программой с МВФ на 3-4 года, чтобы можно было запустить ее в конце года, если для этого есть необходимые условия. В ней мы попробуем заложить структурные реформы, которые за эти годы выведут страну на качественно иной уровень", - отметил заместитель главы АП.

 
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