Украина может начать новую программу с МВФ на 3-4 года уже в декабре - заместитель главы АП

13 июня, 2019, 11:07

Украина ведет переговоры с Международным валютным фондом о запуске новой программы сотрудничества на 3-4 года, которая может стартовать уже в конце 2019 года

Об этом заместитель главы Администрации президента Алексей Гончарук сказал в интервью НВ.

"Мы сейчас действительно начали думать над новой программой с МВФ на 3-4 года, чтобы можно было запустить ее в конце года, если для этого есть необходимые условия. В ней мы попробуем заложить структурные реформы, которые за эти годы выведут страну на качественно иной уровень", - отметил заместитель главы АП.