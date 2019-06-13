У Зеленского посоветовали украинцам не ждать, пока он начнет ездить на велосипеде

13 июня, 2019, 22:51

Фильм "Слуга народа" не создавался как политтехнология и считает несвоевременной возможность передвижения президента на велосипеде

Об этом сказал заместитель главы Администрации президента и один из сценаристов сериала "Слуга народа" Юрий Костюк Громадське.

"С точки зрения политтехнологий... мы никогда не закладывали туда (в сериал "Слуга народа", - ред.) политическую технологию. Когда выходил сериал в 2015 году, никто не думал, что Владимир Зеленский станет президентом и сериал делался не для этого. Это полностью я могу вас заверить", - сказал Костюк.

В то же время он признал влияние фильма на результаты президентских выборов в Украине.

По словам чиновника, украинцам не стоит надеяться, что президент Владимир Зеленский в ближайшее время начнет ездить на велосипеде, как его герой в сериале.

"Мы понимаем, что сейчас у нас не та ситуация в стране, когда президент может себе позволить ездить на велосипеде. Но это такая мечта, символ того, что и президент, и любые другие политики должны быть простыми, ближе к народу. Не обязательно для этого ездить маршруткой каждый день. В кино это просто послание, должна меняться философия... Этим мы попали в ожидания людей", - считает Костюк.

"Нельзя говорить, что мы обманули людей красивой картинкой в фильме. Неправильно думать, что народ глуп. На самом деле люди очень умные, они чувствуют фальшь, чувствуют очень хорошо. Любой мог снять сериал о политике, и были попытки, но они не имели такого эффекта", - отметил он.