Транспортный коллапс: из-за жары в Литве ограничили движение поездов

13 июня, 2019, 18:59

Из-за жаркой погоды в Литве ограничивается скорость движения поездов, пассажирам рекомендуется учесть возможные опоздания

Об этом сообщает пресс-служба Литовской железной дороги .

С целью обеспечения безопасности движения ограничено движение всех пассажирских и грузовых поездов в дневное время - с 14:00 до 19:00, говорится в сообщении.

"Такие меры необходимы, поскольку жара затянулась и создает опасность для движения поездов", - отметила представитель компании Новиль Валанче.

По ее словам, точное время опоздания поездов назвать сложно, поскольку по сути меняются графики всех поездов: как грузовых, так и пассажирских.

"Одни рейсы будут опаздывать на несколько минут, другие - на 15-20 минут", - подчеркнула она.