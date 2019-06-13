//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоТранспортный коллапс: из-за жары в Литве ограничили движение поездов

Транспортный коллапс: из-за жары в Литве ограничили движение поездов

Из-за жаркой погоды в Литве ограничивается скорость движения поездов, пассажирам рекомендуется учесть возможные опоздания

Об этом сообщает пресс-служба Литовской железной дороги .

С целью обеспечения безопасности движения ограничено движение всех пассажирских и грузовых поездов в дневное время - с 14:00 до 19:00, говорится в сообщении.

"Такие меры необходимы, поскольку жара затянулась и создает опасность для движения поездов", - отметила представитель компании Новиль Валанче.

По ее словам, точное время опоздания поездов назвать сложно, поскольку по сути меняются графики всех поездов: как грузовых, так и пассажирских.

"Одни рейсы будут опаздывать на несколько минут, другие - на 15-20 минут", - подчеркнула она.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

13 июня, 2019 четверг

больше новостей

13 июня, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать