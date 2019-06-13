Транспортный коллапс: из-за жары в Литве ограничили движение поездов
13 июня, 2019, 18:59
Из-за жаркой погоды в Литве ограничивается скорость движения поездов, пассажирам рекомендуется учесть возможные опоздания
Об этом сообщает пресс-служба Литовской железной дороги .
С целью обеспечения безопасности движения ограничено движение всех пассажирских и грузовых поездов в дневное время - с 14:00 до 19:00, говорится в сообщении.
"Такие меры необходимы, поскольку жара затянулась и создает опасность для движения поездов", - отметила представитель компании Новиль Валанче.
По ее словам, точное время опоздания поездов назвать сложно, поскольку по сути меняются графики всех поездов: как грузовых, так и пассажирских.
"Одни рейсы будут опаздывать на несколько минут, другие - на 15-20 минут", - подчеркнула она.
- Напомним, 13 июня Укрзализныця сообщила пассажирам, что могут возникнуть проблемы с покупкой билетов из-за сбоев в работе системы онлайн-продажи.
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