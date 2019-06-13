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Espreso.tvОбществоСумма убытков от майского паводка в Закарпатье превысила полмиллиарда гривен

Сумма убытков от майского паводка в Закарпатье превысила полмиллиарда гривен

Закарпатская ОГА направила в Кабмин пакет документов для выделения средств из резервного фонда

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.

В течение 20-25 мая Закарпатье накрыл паводок, который нанес ущерб более чем на 500 миллионов гривен.

Отмечается, что средства будут необходимы на восстановление объектов социальной инфраструктуры, дорожного и водного хозяйства.

"Согласно актам, наибольшие убытки понесли объекты коммунальной собственности. В семи районах необходимо восстановить 204 объекта на общую сумму 352,3 млн гривен, - отметил и.о. председателя облгосадминистрации Ярослав Галас. - Это размытые автодороги, разрушенные и поврежденные берегоукрепления, заиленные русла рек, повреждены мосты и мостовые переходы и т.п."

Как сообщил Галас, часть необходимых денег для этого уже выделяется из резервных фондов областного и районных бюджетов.

Кроме ОГА, за средствами в резервный фонд государственного бюджета обратились Служба автомобильных дорог в Закарпатской области и бассейновое управление водных ресурсов "Тиса", поскольку комиссии по чрезвычайным ситуациям подтвердили нанесенный ущерб и осуществили расчет потребности на восстановление объектов государственного значения на общую сумму более 150 млн гривен.

"Мы очень надеемся, что средства будут выделены Кабмином оперативно и Закарпатье успеет восстановить поврежденную инфраструктуру до какого-то нового стихийного бедствия", - подчеркнул Ярослав Галас.

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