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Espreso.tvОбществоСуд запретил скандальное строительство на Осокорках в Киеве

Суд запретил скандальное строительство на Осокорках в Киеве

Апелляционный суд отменил разрешение на строительство скандального жилого комплекса "Патриотика на озерах" в Киеве

Об этом сообщил народный депутат Дмитрий Белоцерковец на своей странице в Facebook.

Апелляционный суд удовлетворил иск ОО "Экопарк Осокорки", отменив разрешение на строительство жилого комплекса.

"Теперь главное - воплотить это решение в жизнь, в чем готов в рамках своих полномочий помочь город", - отметил Белоцерковец.

Киевсовет еще в январе поддержала во втором чтении проект решения о расторжении договора аренды со скандальным застройщиком "Патриотика на озерах" - "Контактбудсервис". Юридическая причина разрыва договора - долги застройщика перед городом за аренду земли в размере 65 миллионов гривен.

 

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