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Espreso.tvМирСША и ЕС должны помочь Украине преодолеть коррупцию, - Washington Times

США и ЕС должны помочь Украине преодолеть коррупцию, - Washington Times

Народ Украины и политики-реформаторы нуждаются в помощи Запада в преодолении коррупции

Об этом пишет американское издание The Washington Times своей колонке

В частности, автор утверждает, что Порошенко использовал Национальное антикоррупционное бюро как инструмент для расправы со своими политическими оппонентами.

Но не только для этого. Во время президентства Порошенко, пишет издание, НАБУ в 2016 году вычеркнул из списка подозрительных компаний, которые обворовывали оборонку и были связаны с семьей заместителя председателя СНБО Олега Гладковского. Который является бизнес-партнером Порошенко.

Также автор колонки обвинил экс-президента в зарабатывании на поставках в армию. "Правительство Порошенко получало выгоду на завышенных ценах вооружений", - считает Мартин.

Он вспоминает и другие факты возможной коррупции Порошенко, которые подал в своей книге "Петр Пятый" нардеп Александр Онищенко.

"Обвинения и угрозы ареста (против Онищенко, - ред.) стали итогом публикации аудиозаписей (пленок Онищенко, - ред.), которые показали высокий уровень коррупции в ближайшем окружении Порошенко", - пишет издание.

"Население Украины и политики, которые хотят реформировать свою страну, нуждаются в помощи Европейского Союза и Соединенных Штатов, начиная с расследований по поводу того, сколько денег было отмыто и где они спрятаны. Это будет первый шаг в восстановлению как можно большего количества похищенных денег и привлечения преступников к суду", - пишет автор.

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