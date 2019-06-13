Селфи после ВНО: 65% ожогов тела от удара током на крыше поезда
13 июня, 2019, 17:26
В Одесской области 17-летняя девушка получила около 65% ожогов тела от удара током на товарном вагоне грузового поезда
Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.
Гуляя вдоль железнодорожного пути девушка решила сделать фото на крыше грузового поезда в память об успешно сданном ВНО, говорится в сообщении.
Отмечается, что девушка поднялась по лестнице на крышу вагона и получила удар током силой 24,5 тыс. вольт.
Отмечается, что от удара ее сбросило на землю.
Скорую помощь и полицию вызвал ее приятель, ставший очевидцем трагедии, говорится в сообщении.
Отмечается, что девушка получила около 65% ожогов тела.
Пострадавшая госпитализирована в ожоговый центр, она находится в тяжелом состоянии. Сейчас врачи борются за ее жизнь, говорится в сообщении.
- Напомним, 13 июня в Сумах погиб 17-летний юноша, который выпрыгнул с 5-го этажа здания из-за плохого результат ВНО .
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