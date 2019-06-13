Селфи после ВНО: 65% ожогов тела от удара током на крыше поезда

13 июня, 2019, 17:26

В Одесской области 17-летняя девушка получила около 65% ожогов тела от удара током на товарном вагоне грузового поезда

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Гуляя вдоль железнодорожного пути девушка решила сделать фото на крыше грузового поезда в память об успешно сданном ВНО, говорится в сообщении.

Отмечается, что девушка поднялась по лестнице на крышу вагона и получила удар током силой 24,5 тыс. вольт.

Отмечается, что от удара ее сбросило на землю.

Скорую помощь и полицию вызвал ее приятель, ставший очевидцем трагедии, говорится в сообщении.

Отмечается, что девушка получила около 65% ожогов тела.

Пострадавшая госпитализирована в ожоговый центр, она находится в тяжелом состоянии. Сейчас врачи борются за ее жизнь, говорится в сообщении.