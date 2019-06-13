Сегодня в Украине будет держаться жара до +35

13 июня, 2019, 06:30

13 июня в Украине будет жарко, осадки маловероятны

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

На западе ожидается жаркая погода, + 29 ... + 30, но есть вероятность локальных дождей.

На севере тоже будет жарко, +30 ... 34, существенные осадки маловероятны.

На востоке - жаркая воздушная масса, +30 ... +35.

В центре до +35, также жарко.

Такой же будет погода и на юге, до +35.

В Киеве ожидается жара, +30.