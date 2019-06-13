Сегодня в Украине будет держаться жара до +35
13 июня, 2019, 06:30
13 июня в Украине будет жарко, осадки маловероятны
Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.
На западе ожидается жаркая погода, + 29 ... + 30, но есть вероятность локальных дождей.
На севере тоже будет жарко, +30 ... 34, существенные осадки маловероятны.
На востоке - жаркая воздушная масса, +30 ... +35.
В центре до +35, также жарко.
Такой же будет погода и на юге, до +35.
В Киеве ожидается жара, +30.
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