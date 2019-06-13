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Espreso.tvОбществоС отравления реки Рось необходимо сделать выводы на случай повторения ситуации, - Бигар

С отравления реки Рось необходимо сделать выводы на случай повторения ситуации, - Бигар

Экологическим службам следует уделять больше внимания и контроля ситуации с загрязнением рек и почвы химикатами на фоне отравления пестицидами реки Рось

Об этом в эфире Еспресо.TV заявила депутат Киевского облсовета, заведующая отделением Белоцерковской городской больницы №2 Наталья Бигар.

"Мы должны сделать выводы. Ситуация произошла и мы на будущее должны понять, что она может повториться и где факт того, что те же пестициды не попадают в почву и реку незаконным путем. И было бы очень логично экологической службе обратить на эту ситуацию внимание и уделять больше контроля таким случаям", - сказала Наталья Бигар.

Депутат также отметила, что органы власти смогли вовремя и оперативно отреагировать в случае с попаданием химикатов в Роси, благодаря чему удалось уберечь население от тяжелых последствий.

"Учитывая то, что это событие произошло в воскресенье - в выходной день - при температуре +35. И когда жители города Белая Церковь, а это около 210 тыс. жителей узнали о том, что в реку Рось попал яд - пестициды, у всех было шоковое состояние. Но очень быстро местная власть отреагировала, была создана рабочая группа по чрезвычайной ситуации, комиссия проработала очень быстро, слаженно, эффективно. Была перекрыта вода с 23:00 и целый день в понедельник город был без воды, но жители города были проинформированы по всем сетям - по соцсетям, телевидению, радио - и отнеслись к этому спокойно и с пониманием. После того, как мы получили от государственных институтов заключение, что вода не загрязнена, что она соответствует всем нормам, было восстановлено водоснабжение и критического состояния в городе не было", - добавила Наталья Бигар.

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