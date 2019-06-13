С начала войны на Донбассе убито более 3 тыс. гражданских, - ООН

13 июня, 2019, 12:54

С начала боевых действий на Донбассе были убиты 3 тыс. 332 гражданских лиц и свыше 7 тыс. получили ранения

Об этом заявила председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер, сообщает УНИАН.

С середины апреля 2014 года и по 9 июня 2019 менее 3 тыс. 332 гражданских лиц убиты и более 7 тыс. ранены ", - отметила она.

По словам Фрейзер, с 1 января по 9 июня текущего года, на Донбассе уже погибли 12 гражданских, еще 58 человек получили ранения.