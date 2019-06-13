С начала войны на Донбассе убито более 3 тыс. гражданских, - ООН
13 июня, 2019, 12:54
С начала боевых действий на Донбассе были убиты 3 тыс. 332 гражданских лиц и свыше 7 тыс. получили ранения
Об этом заявила председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер, сообщает УНИАН.
С середины апреля 2014 года и по 9 июня 2019 менее 3 тыс. 332 гражданских лиц убиты и более 7 тыс. ранены ", - отметила она.
По словам Фрейзер, с 1 января по 9 июня текущего года, на Донбассе уже погибли 12 гражданских, еще 58 человек получили ранения.
- Напомним, 6 мая 2019 Петр Порошенко заявил, что с начала открытой российской агрессии против Украины за 5 лет на Донбассе погибли 2 тыс. 973 украинских военнослужащих .
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что на 1 июня 2019 г. на Донбассе потеряли жизнь 147 маленьких украинцев: 98 мальчиков. 49 девочек. Ранены 363 ребенка. Около 200 тысяч детей являются внутренне перемещенными лицами. Статус жертв войны получили почти 23 тысячи детей.
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