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Espreso.tvОбществоРоссия предложила Украине мировое соглашение с Газпромом, - росЗМИ

Россия предложила Украине мировое соглашение с Газпромом, - росЗМИ

Россия предложила Украине мировым соглашением урегулировать арбитражные разбирательства с Газпромом

Об этом по итогам переговоров с заместителем председателя Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак, передают российские СМИ.

Новак сообщил, что российская компания предложила украинским партнерам рассмотреть этот вопрос.

"С российской стороны, со стороны Газпрома предложено украинским партнерам рассмотреть возможность подписания мирового соглашения", - сказал он.

  • Напомним, 22 марта Газпром также предложил Украине покупать газ напрямую, пообещав, что так будет дешевле, чем в ЕС.
  • 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование НАК "Нафтогаз Украины" о компенсации за недопоставленные российским Газпромом объемы газа для транзита. Арбитраж присудил выплатить в пользу Нафтогаза $4,63 млрд.
  • По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа Газпром обязан выплатить $2,56 млрд. Газпром зарезервировал $4,7 млрд для штрафа Стокгольмского арбитража.
  • Сейчас Нафтогаз подает иски в суды разных стран, в частности Швеции, Нидерландов, Швейцарии и США, в которых стремится взыскать задолженность Газпрома по решению Стокгольмского арбитража. В частности, Нафтогаз стремится конфисковать активы Газпрома в европейских странах и США и за их счет погасить около $2,7 млрд, которые сейчас Газпром должен по решению арбитражного суда в Стокгольме.
  • Транзитный контракт Украины с российским Газпромом был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения 31 января 2019 года российский монополист планирует максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.
  • 4 апреля Европейский парламент принял обновленную Газовую директиву ЕС. После вступления новых правил в силу все газопроводы из стран, не входящих в Евросоюз, включая "Северный поток-2", должны будут соблюдать правила ЕС: доступ для третьих сторон, разделение прав собственности, недискриминационные тарифы и прозрачность.
  • Ранее сообщалось, что российская компания "Газпром" получила очередной отказ от власти Дании в отношении маршрута "Северного потока-2". Ранее разрешения о строительстве российского газопровода дали Германия, Финляндия и Швеция.
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