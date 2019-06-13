Россия предложила Украине мировое соглашение с Газпромом, - росЗМИ

13 июня, 2019, 18:52

Россия предложила Украине мировым соглашением урегулировать арбитражные разбирательства с Газпромом

Об этом по итогам переговоров с заместителем председателя Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак, передают российские СМИ.

Новак сообщил, что российская компания предложила украинским партнерам рассмотреть этот вопрос.

"С российской стороны, со стороны Газпрома предложено украинским партнерам рассмотреть возможность подписания мирового соглашения", - сказал он.