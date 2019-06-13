Разведка заметила, что оккупанты минируют передовую на Донбассе

13 июня, 2019, 15:12

Российско-оккупационные войска продолжают мероприятия по совершенствованию системы инженерных заграждений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает пресс-служба МОУ.

В частности, интенсивно оборудуются новые и обновляются уже существующие участки минно-взрывных заграждений. Об этом рассказал представитель Минобороны Максим Праута.

"Инженерно-саперные подразделения противника активизировали ведение инженерной разведки местности в районах расположения своих войск с целью выявления неучтенных районов минировании и устранения ранее допущенных нарушений и ошибок в ходе минирований в авральном порядке во исполнение преступных приказов российского оккупационного командования", - рассказал Праута.

По его словам, из-за отсутствия и недостоверность имеющихся карт минирования растет количество потерь личного состава противника в ходе работ на собственноручно заминированной территории.

"Так, на этой неделе на своем неучтенном минном поле погибли два сапера одного из инженерно-саперных подразделений противника", - отметил представитель.