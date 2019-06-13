//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоРасследование убийств на Майдане является затяжными и неэффективными, - миссия ООН

Расследование убийств на Майдане является затяжными и неэффективными, - миссия ООН

Председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер заявила, что расследованиz и судебнsе производствf по убийствfv на Майдане зимой и 2 мая в Одессе в 2014 году затяжные и неэффективные

Об этом она сказала во время презентации "Доклада о ситуации с правами человека в Украине 16 февраля-15 мая 2019 года", сообщает "Укринформ".

"Прошло 5 лет после убийств на Майдане зимой 2014 года, а также после убийств и насильственных смертей в Одессе 2 мая того же года. Расследование и судебное производство является затяжным и неэффективным, хотя мы отмечаем определенный прогресс в расследовании, которое осуществляет Генеральная прокуратура", - отметила Фрейзер.

По ее словам, не привлечены к ответственности и виновные в убийстве и нападениях на правозащитников и представителей СМИ.

"Например, судебное разбирательство дела об убийстве Олеся Бузины, которое произошло 4 года назад, начинается заново, что еще больше затягивает правосудие. Судебное разбирательство длилось 1 год и 4 месяца, а в мае этого года судья объявил о самоотводе", - подчеркнула Фрейзер.

Она также напомнила, что в июле исполняется три года со дня убийства журналиста Павла Шеремета, а "следствие до сих пор ищет виновников этого преступления".

"Несмотря на то, что за смертельное нападение на Екатерину Гандзюк были осуждены 5 человек, те, кто приказал и заплатил за это преступление, еще не были привлечены к ответственности", - отметила глава миссии.

В то же время она отметила, что в феврале, марте и апреле 2019 года наблюдалось уменьшение количества нападений на представителей СМИ, но отметила, что в мае и июне произошли два жестокие нападения в Черкассах и Харькове.

"Мы призываем правоохранительные органы обеспечить быстрое и эффективное расследование всех нападений", - обратилась Фрейзер. Она призвала Президента Украины поддерживать культуру ответственности и соблюдения верховенства права, сужают гражданское пространство.

Она также подчеркнула необходимость "больше делать для противодействия давлению на судей, реформирования Генеральной прокуратуры Украины и обеспечения достаточных ресурсов для функционирования Государственного бюро расследований".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

13 июня, 2019 четверг

больше новостей

13 июня, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать