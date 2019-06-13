Расследование убийств на Майдане является затяжными и неэффективными, - миссия ООН

13 июня, 2019, 15:26

Председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер заявила, что расследованиz и судебнsе производствf по убийствfv на Майдане зимой и 2 мая в Одессе в 2014 году затяжные и неэффективные

Об этом она сказала во время презентации "Доклада о ситуации с правами человека в Украине 16 февраля-15 мая 2019 года", сообщает "Укринформ".

"Прошло 5 лет после убийств на Майдане зимой 2014 года, а также после убийств и насильственных смертей в Одессе 2 мая того же года. Расследование и судебное производство является затяжным и неэффективным, хотя мы отмечаем определенный прогресс в расследовании, которое осуществляет Генеральная прокуратура", - отметила Фрейзер.

По ее словам, не привлечены к ответственности и виновные в убийстве и нападениях на правозащитников и представителей СМИ.

"Например, судебное разбирательство дела об убийстве Олеся Бузины, которое произошло 4 года назад, начинается заново, что еще больше затягивает правосудие. Судебное разбирательство длилось 1 год и 4 месяца, а в мае этого года судья объявил о самоотводе", - подчеркнула Фрейзер.

Она также напомнила, что в июле исполняется три года со дня убийства журналиста Павла Шеремета, а "следствие до сих пор ищет виновников этого преступления".

"Несмотря на то, что за смертельное нападение на Екатерину Гандзюк были осуждены 5 человек, те, кто приказал и заплатил за это преступление, еще не были привлечены к ответственности", - отметила глава миссии.

В то же время она отметила, что в феврале, марте и апреле 2019 года наблюдалось уменьшение количества нападений на представителей СМИ, но отметила, что в мае и июне произошли два жестокие нападения в Черкассах и Харькове.

"Мы призываем правоохранительные органы обеспечить быстрое и эффективное расследование всех нападений", - обратилась Фрейзер. Она призвала Президента Украины поддерживать культуру ответственности и соблюдения верховенства права, сужают гражданское пространство.

Она также подчеркнула необходимость "больше делать для противодействия давлению на судей, реформирования Генеральной прокуратуры Украины и обеспечения достаточных ресурсов для функционирования Государственного бюро расследований".