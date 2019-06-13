"Нужно выполнять обязательства, а не строить экзотические сценарии", - заместитель главы АП Гончарук о дефолте
Об этом заместитель главы Администрации президента Алексей Гончарук сказал в интервью НВ .
Чтобы Украина была прогнозируемой для партнеров страной, которой доверяют, нужно "выполнять взятые на себя обязательства, а не строить экзотические сценарии", - подчеркнул он.
Чиновник отметил, что заявления о дефолте, отмена национализации ПриватБанка и неопределенность в сотрудничестве с Международным валютным фондом делают заимствования для Украины более дорогими:
"Я понимаю, что такие заявления мне как гражданину стоят денег. Каждое подобное заявление воспринимается инвесторами как повышение рисков, а они увеличивают стоимость ресурсов для Украины. А это значит, что мы с вами каждый раз, когда в прессе появляются подобные заявления, становимся немного беднее. И моя задача в Администрации президента - чтобы украинцы не становились беднее ", - сказал он.
Он заявил, что сотрудничество с МВФ для Украины очень важно:
"За ней наблюдают" все без исключения системные инвесторы в мире", - добавил Гончарук.
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Напомним, недавно олигарх Игорь Коломойский посоветовал президенту Владимиру Зеленскому объявить дефолт, чтобы США и Евросоюз списали Украине долги.
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Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина должна сохранять репутацию ответственной страны. Он отметил, что страна уважает и выполняет свои финансовые обязательства, а населению не нужны очередные кризисы.
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