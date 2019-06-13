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Espreso.tvОбщество"Нужно выполнять обязательства, а не строить экзотические сценарии", - заместитель главы АП Гончарук о дефолте

"Нужно выполнять обязательства, а не строить экзотические сценарии", - заместитель главы АП Гончарук о дефолте


фото: Facebook
Украине нужно выполнять взятые на себя обязательства и продолжать сотрудничество с международными организациями.

Об этом заместитель главы Администрации президента Алексей Гончарук сказал в интервью НВ .

Чтобы Украина была прогнозируемой для партнеров страной, которой доверяют, нужно "выполнять взятые на себя обязательства, а не строить экзотические сценарии", - подчеркнул он.

Чиновник отметил, что заявления о дефолте, отмена национализации ПриватБанка и неопределенность в сотрудничестве с Международным валютным фондом делают заимствования для Украины более дорогими:

"Я понимаю, что такие заявления мне как гражданину стоят денег. Каждое подобное заявление воспринимается инвесторами как повышение рисков, а они увеличивают стоимость ресурсов для Украины. А это значит, что мы с вами каждый раз, когда в прессе появляются подобные заявления, становимся немного беднее. И моя задача в Администрации президента - чтобы украинцы не становились беднее ", - сказал он.

Он заявил, что сотрудничество с МВФ для Украины очень важно:

"За ней наблюдают" все без исключения системные инвесторы в мире", - добавил Гончарук.

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