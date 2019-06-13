"Не будет прикрываться русофобскими выдумками": Путин надеется восстановить отношения с Украиной при Зеленском

13 июня, 2019, 08:31

Президент РФ Владимир Путин заявил, что между "братскими народами" неизбежно возобновятся отношения при новом руководстве Украины

Об этом Путин заявил в интервью телеканалу "Мир" .

"Новое руководство, надеюсь, лишено ограничений и чувствует себя свободно, полагаясь на доверие, которое было предоставлено народом Украины. Думаю, оно сможет действовать энергично и в направлении восстановления отношений между Украиной и Россией и по решению проблем внутри страны. Надеюсь, оно не будет прикрываться русофобскими выдумками и идеями для того, чтобы уклоняться от решения внутренних украинских проблем прежде всего в экономике и социальной сфере", - рассказал Путин.

По его мнению, "нельзя, чтобы так складывались отношения между двумя братскими народами".

"Неизбежно, что мы восстановим наши отношения. Не может так быть между частями одного и того же народа или между двумя братскими народами, как бы ни складывались наши отношения с элитами...", - добавил президент страны-агрессора.