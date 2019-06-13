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Espreso.tvОбщество"Деолигархизация" Ахметова: Коломойский отсудил 1,3 млрд грн

"Деолигархизация" Ахметова: Коломойский отсудил 1,3 млрд грн

7 июня Хозсуд Днепропетровской области удовлетворил иск ООО "Спирит Финанс" в ОАО "Южный горно-обогатительный комбинат", конечным бенефициаром которого является Ринат Ахметов, и решил взыскать с ответчика в пользу истца 1,3 млрд грн

Об этом сообщает Finbalance.

Согласно судебным материалам, в сентябре 2017 г. общее собрание акционеров ОАО "ЮГОК" приняло решение о выплате дивидендов на 16,16 млрд грн (10,16 грн в расчете на одну простую акцию).

Как отмечается, в установленный законом срок дивиденды не были выплачены для ряда акционеров компании, в частности Мелчет Инвест Лимитед (Багамы), Дакстон Холдингз Лимитед (Кипр), Лакрино Инвестментс Лимитед (Кипр), Милнербей С.А. (Британские Виргинские острова), Бриммилтон Лимитед (Британские Виргинские острова), Ренальдо Инвестментс Лимитед (Кипр).

В мая 2018 года указанные акционеры ОАО "ЮГОК" на основании договоров факторинга отступили соответствующие права требования для ООО "Спирит Финанс" в размере 1,17 млрд грн.

Однако ОАО "ЮГОК" денежные обязательства перед ООО "Спирит Финанс" также не выполнило.

В рамках указанного судебного спора ОАО "ЮГОК" подавало встречный иск с требованием признать мнимыми (фактически агентским) упомянутые договоры факторинга. Однако суд отказался удовлетворить эти требования ОАО "ЮГОК".

По данным госреестра, конечным бенефициаром ОАО "Южный горно-обогатительный комбинат" является Ринат Ахметов.

Учредителем ООО "Спирит Финанс" указанное ООО "Спирит Солюшнс", учредителями которого, в свою очередь, есть ряд физлиц. Среди них, в частности Артем Замша, который с 2013 года является директором обанкротившейся компании "Аэросвит" и предназначался главой наблюдательного совета Стахановского завода ферросплавов (эти структуры связывали с "приватовцами").

Упомянутая выше кипрская компания Ренальдо Инвестментс Лимитед, которая фигурирует в числе акционеров ПАО "ЮГОК", связана с Игорем Коломойским.

В начале мая Коломойский публично анонсировал "деолигархизацию" для Р. Ахметова.

Вместе с тем, в июне близкая к Ахметову партия "Оппозиционный блок" объявила, что будет участвовать в досрочных парламентских выборах совместно с рядом партий, среди которых "Видродження" и "Доверяй делам", близкие к Игорю Коломойскому.

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