"Борисполь" убрал сниженный тариф на услуги нового паркинга
13 июня, 2019, 11:38
Аэропорт "Борисполь" отменил специальный тариф 1 гривня/час на новом многоуровневом паркинге рядом с терминалом D, который был введен в период тестирования оборудования нового комплекса
Об этом сообщили avianews.com в пресс-службе аэропорта.
Теперь на стоянке действуют стандартные тарифы. Плата за размещение автомобиля на всех четырех этажах составляет 30 грн в час.
На первых двух этажах действует сниженный тариф за суточное размещение - 300 грн/сутки.
Таким образом, если пассажир хочет оставить свой автомобиль на длительное время, ему необходимо припарковать его на первых двух этажах.
В случае, если авто будет оставлено на третьем или четвертом этажах паркинга, будет применяться только часовой тариф, предусматривающий плату 720 грн в сутки (24 часа на 30 грн/ч).
- Напомним, первая очередь многоуровневого паркинга была открыта 23 мая 2019 г. Она вмещает одновременно 1019 автомобилей.
- Также на территории аэропорта работают несколько стоянок для длительного размещения автомобилей, на которых действует цена 80 грн / сутки, однако в связи с ростом пассажиропотока на них может не быть свободных мест.
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