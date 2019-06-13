"Борисполь" убрал сниженный тариф на услуги нового паркинга

13 июня, 2019, 11:38

Аэропорт "Борисполь" отменил специальный тариф 1 гривня/час на новом многоуровневом паркинге рядом с терминалом D, который был введен в период тестирования оборудования нового комплекса

Об этом сообщили avianews.com в пресс-службе аэропорта.

Теперь на стоянке действуют стандартные тарифы. Плата за размещение автомобиля на всех четырех этажах составляет 30 грн в час.

На первых двух этажах действует сниженный тариф за суточное размещение - 300 грн/сутки.

Таким образом, если пассажир хочет оставить свой автомобиль на длительное время, ему необходимо припарковать его на первых двух этажах.

В случае, если авто будет оставлено на третьем или четвертом этажах паркинга, будет применяться только часовой тариф, предусматривающий плату 720 грн в сутки (24 часа на 30 грн/ч).