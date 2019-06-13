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Espreso.tvОбщество"Борисполь" убрал сниженный тариф на услуги нового паркинга

"Борисполь" убрал сниженный тариф на услуги нового паркинга

Аэропорт "Борисполь" отменил специальный тариф 1 гривня/час на новом многоуровневом паркинге рядом с терминалом D, который был введен в период тестирования оборудования нового комплекса

Об этом сообщили avianews.com в пресс-службе аэропорта.

Теперь на стоянке действуют стандартные тарифы. Плата за размещение автомобиля на всех четырех этажах составляет 30 грн в час.

На первых двух этажах действует сниженный тариф за суточное размещение - 300 грн/сутки.

Таким образом, если пассажир хочет оставить свой автомобиль на длительное время, ему необходимо припарковать его на первых двух этажах.

В случае, если авто будет оставлено на третьем или четвертом этажах паркинга, будет применяться только часовой тариф, предусматривающий плату 720 грн в сутки (24 часа на 30 грн/ч).

  • Напомним, первая очередь многоуровневого паркинга была открыта 23 мая 2019 г. Она вмещает одновременно 1019 автомобилей.
  • Также на территории аэропорта работают несколько стоянок для длительного размещения автомобилей, на которых действует цена 80 грн / сутки, однако в связи с ростом пассажиропотока на них может не быть свободных мест.
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