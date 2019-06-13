Путин "надеется на быструю адаптацию" Зеленского к роли президента
13 июня, 2019, 11:13
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что у главы государства в Украине Владимира Зеленского не займет много времени, чтобы войти в курс дела на своем новом посту
Об этом он сказал в интервью телерадиокомпании "МИР", передает Интерфакс-Украина.
По его словам, раньше он не давал оценок деятельности Зеленского, поскольку пока никакой деятельности нет.
"Я по себе знаю: для того чтобы даже понять задачи, которые перед ним стоят, потребуется немало времени. Надеюсь, что эта адаптация к новому качеству пройдет достаточно быстро", - добавил он.
- Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду на восстановление отношений с Украиной при президенте Зеленском.
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