Путин "надеется на быструю адаптацию" Зеленского к роли президента

13 июня, 2019, 11:13

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что у главы государства в Украине Владимира Зеленского не займет много времени, чтобы войти в курс дела на своем новом посту

Об этом он сказал в интервью телерадиокомпании "МИР", передает Интерфакс-Украина.

По его словам, раньше он не давал оценок деятельности Зеленского, поскольку пока никакой деятельности нет.

"Я по себе знаю: для того чтобы даже понять задачи, которые перед ним стоят, потребуется немало времени. Надеюсь, что эта адаптация к новому качеству пройдет достаточно быстро", - добавил он.