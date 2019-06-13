ПРЯМОЙ ЭФИР: Международный форум Восточной и Центральной Европы VIA CARPATIA 2019. Программа второго дня
15 июня 2019 - ДЕНЬ ПОЭЗИИ
10.00 - Международная конференция "Круг Винценза: Украина на переломе, Певческое поле.
10.00 - 11.30 Экология Карпат. Международное сотрудничество и трансграничные биосферные резерваты.
10.45 - мастер-класс Кшиштофа и Магдалены Чижевских (об опыте реализации культурных проектов и Фонд "Пограниччя"), конференц-зал гостиницы "Верховель".
11.50 - Международная конференция "Всеукраинский демократический форум", Певческое поле.
12.00 - информационная встреча с исполнительной директором Украинского культурного фонда о программах УКФ, конференц-зал гостиницы "Верховель".
15.30 - Специальное событие "Украина в 21 веке. Портрет страны на фоне публицистической трилогии Виталия Портникова:" Богородица в синагоге "," Тюрьма для ангелов "," Колокола Майдана ", Певческое поле.
17.00 - Всеукраинский литературный фестиваль "Антология украинской поэзии ХХ века: от Тычины к Жадана" (проект Ивана Малковича), Певческое поле.
19.00 - Модерный концерт "Литографии" (Юрий Андрухович и группа KARBIDO), стадион "Черемош".
20.00 - церемония награждения премией имени Станислава Винценза "За гуманистическое служение и вклад в развитие регионов", стадион "Черемош".
20.30 - фестиваль украинской песни в стихах Григория Чубая "Отыскание причастного" (арт-концерт Соломии Чубай о поэта Григория Чубая "Life. Украина. Любовь"), стадион "Черемош".
22.00 - Сергей Жадан и группа "Жадан и собаки" в ска-панк концерте "Мальвы", стадион "Черемош".
Программа: Международной конференции "Всеукраинский демократический форум" (при поддержке Министерства информационной политики Украины)
11.50 - 13.20 5 лет противодействия российской агрессии: новые вызовы и угрозы.
13.40 - 15.10 Продвижение Украины в мире через культуру.
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