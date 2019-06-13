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Espreso.tvОбществоПРЯМОЙ ЭФИР: Международный форум Восточной и Центральной Европы VIA CARPATIA 2019. Программа второго дня

ПРЯМОЙ ЭФИР: Международный форум Восточной и Центральной Европы VIA CARPATIA 2019. Программа второго дня

Второй международный форум Центральной и Восточной Европы "Via Carpatia 2019" - фестиваль искусства и научно-практическая конференция "Круг Винценза". 14 - 16 июня 2019, пгт Верховина на Ивано-Франковщине

15 июня 2019 - ДЕНЬ ПОЭЗИИ

10.00 - Международная конференция "Круг Винценза: Украина на переломе, Певческое поле.

10.00 - 11.30 Экология Карпат. Международное сотрудничество и трансграничные биосферные резерваты.

10.45 - мастер-класс Кшиштофа и Магдалены Чижевских (об опыте реализации культурных проектов и Фонд "Пограниччя"), конференц-зал гостиницы "Верховель".

11.50 - Международная конференция "Всеукраинский демократический форум", Певческое поле.

12.00 - информационная встреча с исполнительной директором Украинского культурного фонда о программах УКФ, конференц-зал гостиницы "Верховель".

15.30 - Специальное событие "Украина в 21 веке. Портрет страны на фоне публицистической трилогии Виталия Портникова:" Богородица в синагоге "," Тюрьма для ангелов "," Колокола Майдана ", Певческое поле.

17.00 - Всеукраинский литературный фестиваль "Антология украинской поэзии ХХ века: от Тычины к Жадана" (проект Ивана Малковича), Певческое поле.

19.00 - Модерный концерт "Литографии" (Юрий Андрухович и группа KARBIDO), стадион "Черемош".

20.00 - церемония награждения премией имени Станислава Винценза "За гуманистическое служение и вклад в развитие регионов", стадион "Черемош".

20.30 - фестиваль украинской песни в стихах Григория Чубая "Отыскание причастного" (арт-концерт Соломии Чубай о поэта Григория Чубая "Life. Украина. Любовь"), стадион "Черемош".

22.00 - Сергей Жадан и группа "Жадан и собаки" в ска-панк концерте "Мальвы", стадион "Черемош".

Программа: Международной конференции "Всеукраинский демократический форум" (при поддержке Министерства информационной политики Украины)

11.50 - 13.20 5 лет противодействия российской агрессии: новые вызовы и угрозы.

13.40 - 15.10 Продвижение Украины в мире через культуру.

 

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