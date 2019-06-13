Прокуратура установила обстоятельства гибели горняков на шахте в Покровске
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Донецкой области.
"Под процессуальным руководством Красноармейской местной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, которые привели к гибели двух горняков на территории частного акционерного общества "Шахтоуправление Покровское", - говорится в сообщении.
Установлено, что 12 июня около 14:20, во время доставки дизелевозом материалов для демонтажа механизированного комплекса лавы, одним из элементов секции механизированной крепи, подвешенной к дизелевозу, прижало к стене 36-летнего горняка, который контролировал указанный процесс. Получив открытую рану правой паховой области с повреждением нервного сосудистого пучка и открытый перелом костей таза, пострадавший скончался на месте.
В тот же день около 20:30 на 12-м южном конвейерном штреке 41-летний горняк, выполняя подземные работы по обслуживанию конвейера, попал под конвейерную дробилку. Полученные шахтером многочисленные травмы также оказались смертельными.
-
Ранее сообщалось, что о гибели двух шахтеров на шахте в Донецкой области в результате несчастного случая.
Читайте также
-
10 июня, 2019 Выборы в Раду. Такой футбол нам нужен?
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-
-
7 июня, 2019 Партия регионов. Они возвращаются
Читайте также
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-