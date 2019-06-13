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Espreso.tvОбществоПрокуратура установила обстоятельства гибели горняков на шахте в Покровске

Прокуратура установила обстоятельства гибели горняков на шахте в Покровске

Двое шахтеров на шахте в Покровске Донецкой области погибли из-за нарушения правил безопасности

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Донецкой области.

"Под процессуальным руководством Красноармейской местной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, которые привели к гибели двух горняков на территории частного акционерного общества "Шахтоуправление Покровское", - говорится в сообщении.

Установлено, что 12 июня около 14:20, во время доставки дизелевозом материалов для демонтажа механизированного комплекса лавы, одним из элементов секции механизированной крепи, подвешенной к дизелевозу, прижало к стене 36-летнего горняка, который контролировал указанный процесс. Получив открытую рану правой паховой области с повреждением нервного сосудистого пучка и открытый перелом костей таза, пострадавший скончался на месте.

В тот же день около 20:30 на 12-м южном конвейерном штреке 41-летний горняк, выполняя подземные работы по обслуживанию конвейера, попал под конвейерную дробилку. Полученные шахтером многочисленные травмы также оказались смертельными.

  • Ранее сообщалось, что о гибели двух шахтеров на шахте в Донецкой области в результате несчастного случая.

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