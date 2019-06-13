Проект "Стена": САП передала в суд дело о хищении более 16 млн

13 июня, 2019, 10:43

Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила досудебное расследование о хищении средств, которые выделили из госбюджета на строительство проекта "Стена" - российско-украинской государственной границы

Об этом сообщает пресс-служба САП в Facebook.

Обвинение предъявили 3 чиновникам ГНСУ, 3 директорам фирм подрядчиков и 2 посредникам, всего на скамье подсудимых предстанут 8 человек.

В ходе расследования установлено, что указанные лица завладели денежными средствами госбюджета Украины в особо крупных размерах, чем нанесли убытки государству на общую сумму 16 688 496,31 грн.

По эпизоду нецелевого использования бюджетных средств установлено, что служащие ГНСУ осуществили нецелевое использование бюджетных средств и провели расходы на реконструкцию помещений под служебные помещения, чем допустили нецелевое использование средств на общую сумму 13 212 155,11 грн.

По эпизоду создания фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, по которым "выводились" государственные средства, государству нанесли ущерб в размере 10 372 144,40 грн.

Обвинение предъявлено по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах), ч. 2 ст. 210 (нецелевое использование бюджетных средств должностным лицом), по ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205 (организация фиктивного предпринимательства с целью прикрытия незаконной деятельности) и по ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 (организация внесения в документы для проведения госрегистрации юрлица) УК.