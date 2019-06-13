Представитель Украины в ОБСЕ: обстрел мечети в Донецке - это военные провокации России
Об этом сообщил иностранные делегации во время заседания Постоянного Совета ОБСЕ в четверг заместитель Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский, передает " Укринформ".
"Пытаясь оправдать массовые нарушения режима прекращения огня на Донбассе, российские вооруженные формирования продолжают военные провокации, в т.ч. против гражданских объектов и жилых районов. Обстрел мечети в Донецке был как раз одним из таких случаев", - сказал он.
Как отметил представитель Украины, расстояние от мечети до ближайших позиций ВС Украины в том районе составила 5,5 км, в то время как максимальная дальность стрельбы миномета калибра 82 мм, из которого был совершен обстрел, составляет 4 км.
"Вместе с тем ближайшая передовая позиция российских вооруженных формирований находится всего в 1 км, что подчеркивала СММ в ежедневном отчете от 5 июня. В прошлом мы уже были свидетелями того, как российская сторона обстреливала территории, которые она оккупировала, а затем обвиняла украинскую власть, в том числе, с целью создания повода для пропагандистских СМИ России. Мы решительно осуждаем эту практику и призываем российскую сторону прекратить провокации и начать реализацию Минских соглашений, начиная с всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня", - заявил Лоссовский.
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