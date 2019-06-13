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Espreso.tvОбществоПредседатель ОБСЕ назвал 9 шагов урегулирования ситуации на Донбассе

Председатель ОБСЕ назвал 9 шагов урегулирования ситуации на Донбассе

Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мирослав Лайчак сообщил, что первым шагом к урегулированию ситуации на Донбассе должно быть прекращение огня

Об этом председатель ОБСЕ Лайчак заявил во время визита в Киев, передает РБК-Украина.

Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мирослав Лайчак и министр иностранных дел Украины Павел Климкин обсудили девять шагов урегулирования ситуации на Донбассе. Также эти шаги по урегулированию ситуации на Донбассе Лайчак обсуждал с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Во время своего первого визита я подготовил девять конкретных мер или шагов, которые я сегодня обсуждал с Павлом Климкиным. Также ранее эти самые шаги я обсуждал с министром Лавровым. Среди них - ремонтные работы в Станице Луганской, защита объектов гражданской инфраструктуры, проведение разминирования в гуманитарных целях, открытие дополнительных пунктов въезда-выезда, обмен удерживаемыми лицами, восстановление пассажирского сообщения через линию соприкосновения ...", - отметил Лайчак.

Он отметил, что первым шагом к урегулированию ситуации на Донбассе должно быть прекращение огня.

"К сожалению, с момента моего первого визита в январе в Украине мало что изменилось по обе стороны линии соприкосновения", - добавил он.

 

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