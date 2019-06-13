Председатель ОБСЕ назвал 9 шагов урегулирования ситуации на Донбассе
Об этом председатель ОБСЕ Лайчак заявил во время визита в Киев, передает РБК-Украина.
Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мирослав Лайчак и министр иностранных дел Украины Павел Климкин обсудили девять шагов урегулирования ситуации на Донбассе. Также эти шаги по урегулированию ситуации на Донбассе Лайчак обсуждал с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Во время своего первого визита я подготовил девять конкретных мер или шагов, которые я сегодня обсуждал с Павлом Климкиным. Также ранее эти самые шаги я обсуждал с министром Лавровым. Среди них - ремонтные работы в Станице Луганской, защита объектов гражданской инфраструктуры, проведение разминирования в гуманитарных целях, открытие дополнительных пунктов въезда-выезда, обмен удерживаемыми лицами, восстановление пассажирского сообщения через линию соприкосновения ...", - отметил Лайчак.
Он отметил, что первым шагом к урегулированию ситуации на Донбассе должно быть прекращение огня.
"К сожалению, с момента моего первого визита в январе в Украине мало что изменилось по обе стороны линии соприкосновения", - добавил он.
Читайте также
-
10 июня, 2019 Выборы в Раду. Такой футбол нам нужен?
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-
-
7 июня, 2019 Партия регионов. Они возвращаются
Читайте также
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-