Построить за сутки: в Украине запустили производство "умного дома"
Об этом сообщает Greencubator.
Дома PassivDom потребляют до 20 раз меньше энергии, запитываются исключительно благодаря солнечным панелям и собирают воду из атмосферы. Всем зданием можно управлять в приложении.
Конструкция дома модульная и не предусматривает фундаментов. Дом устанавливают сразу с мебелью, кухней, бытовой техникой, интернетом, "умным" дверным замком со сканером отпечатка пальцев и другим оборудованием.
Отмечается также, что питьевая вода в доме обладает антибактериальной и антивирусной защитой.
За месяц можно изготовить пять-шесть таких домов с привлечением 15 работников, говорится в сообщении.
Предполагается выпуск одно- и двухмодульных конструкций - для двух человек и для семьи соответственно. Дом доставляют в течение дня.
Дом создают с помощью 3D-печати из композитного материала, который содержит углеводно- и стекловолокно. Разработчики сообщают, что стены дома такие же теплые, как обычные кирпичные толщиной 7,3 метра. Также утверждают, что окна PassivDom - самые теплые в мире.
Первые дома в Украине планируют устанавливать в октябре.
На сайте компании идет запись на тестирование.
Известно, что в США стоимость такого жилья колеблется от $90 до 359 тыс. (2,3-9,4 млн грн).
Читайте также
-
10 июня, 2019 Выборы в Раду. Такой футбол нам нужен?
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-
-
7 июня, 2019 Партия регионов. Они возвращаются
Читайте также
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-