Построить за сутки: в Украине запустили производство "умного дома"

13 июня, 2019, 09:33

В Украине запустили франшизу компании PassivDom, которая производит энергонезависимые здания всего за день. Основал компанию украинец Максим Гербут

Об этом сообщает Greencubator.

Дома PassivDom потребляют до 20 раз меньше энергии, запитываются исключительно благодаря солнечным панелям и собирают воду из атмосферы. Всем зданием можно управлять в приложении.

Конструкция дома модульная и не предусматривает фундаментов. Дом устанавливают сразу с мебелью, кухней, бытовой техникой, интернетом, "умным" дверным замком со сканером отпечатка пальцев и другим оборудованием.

Отмечается также, что питьевая вода в доме обладает антибактериальной и антивирусной защитой.

За месяц можно изготовить пять-шесть таких домов с привлечением 15 работников, говорится в сообщении.

Предполагается выпуск одно- и двухмодульных конструкций - для двух человек и для семьи соответственно. Дом доставляют в течение дня.

Дом создают с помощью 3D-печати из композитного материала, который содержит углеводно- и стекловолокно. Разработчики сообщают, что стены дома такие же теплые, как обычные кирпичные толщиной 7,3 метра. Также утверждают, что окна PassivDom - самые теплые в мире.

Первые дома в Украине планируют устанавливать в октябре.

На сайте компании идет запись на тестирование.

Известно, что в США стоимость такого жилья колеблется от $90 до 359 тыс. (2,3-9,4 млн грн).