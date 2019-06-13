Порядок на выборах в Раду будут обеспечивать 135 тыс. правоохранителей
Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Иван Стойко, передает Еспресо.TV .
По его словам, 70-73 тысячи - это непосредственно сотрудники Национальной полиции, ведь на каждом избирательном участке службу будут нести по два полицейских, как это было на президентских выборах.
Сейчас МВД проводит расчеты личного состава, который будет задействован в обеспечении правопорядка на выборах. Поэтому конкретную цифру называть пока рано.
Стойко отметил, что также будут задействованы резервы.
"Все недостатки на президентских выборах мы учли... и делаем все... чтобы гарантировать безопасность избирательного процесса", - сказал он.
Полицейские смогут голосовать на выборах по месту несения службы.
Внеочередные парламентские выборы состоятся 21 июля 2019 года.
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