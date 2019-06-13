Польша купит у США 2,5 млн тонн сжиженного газа
Об этом в Белом доме договорились президенты Польши и США Дуда и Дональд Трамп, сообщает Bloomberg.
Сообщается, что общая стоимость сжиженного газа составляет около 8,5 млрд долларов.
Американский сжиженный газ будут поставлять через терминал, который сейчас находится на завершающих стадиях строительства. Ранее Польша договаривалась о покупке около 1 млн тонн сжиженного газа в США.
Решение о покупке американского сжиженного газа принято с целью диверсифицировать источники его поставок и уменьшить свою энергетическую зависимость от России.
Отметим, что проект по созданию путей импорта сжиженного природного газа с регазификационного терминала в Польше в Украине обсуждался во время встречи делегации США во главе с министром энергетики Риком Перри с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Напомним, президент Польши находится с официальным визитом в США. В ходе встречи Трамп и Дуда подписали декларацию о сотрудничестве в сфере обороны относительно присутствия вооруженных сил США на территории Польши.
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