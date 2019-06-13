Пока греемся. Синоптик спрогнозировала на пятницу 35 жары

13 июня, 2019, 09:55

В пятницу, 14 июня, в течение дня +30 +35 градусов

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в своем Telegram-канале.

Отмечается, что отдельные грозовые дожди - на Западе, Севере и в Винницкой области.

На остальной территории - сухая погода и пожарная опасность!

В Киеве в пятницу также жарко, + 31 + 33 градуса. Есть вероятность дождя с грозой.