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Espreso.tvОбществоПодкуп избирателей сахаром: МВД зарегистрировало 75 правонарушений, связанных с выборами

Подкуп избирателей сахаром: МВД зарегистрировало 75 правонарушений, связанных с выборами

Правонарушения в основном касаются подкупа избирателей, причем гречку начали заменять сахаром

Об этом во время брифинга МВД рассказал советник министра внутренних дел Украины Иван Стойко, передает Еспресо.TV.

Так, за минувшие сутки поступило 6 заявлений, связанных с избирательным процессом. Из них в городе Киеве - 2, в Запорожской, Кировоградской, Львовской и Черкасской областях по 1.

"С начала избирательной кампании зарегистрировано 75 заявлений и сообщений о правонарушениях, - отметил Стойко. - Больше всего - в Луганской области - 20 правонарушений, в Киеве - 15, в Днепропетровской области - 10, Запорожской и Одесской - по 7, а в остальных областях - меньше ".

Советник министра внутренних дел подытожил, что правонарушение в основном касаются подкупа избирателей - 30 из 75 заявлений. "Иногда гречку заменяют уже на сахар", - уточнил он.

Нарушений, связанных с незаконной агитацией, - 25, еще 3 - повреждение имущества, по 2 - хулиганство, сбор персональных данных и препятствование осуществлению избирательного права.

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