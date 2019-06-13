Пешеходный мост в Киеве закрыли до пятницы включительно

13 июня, 2019, 14:09

С четверга, 13 июня, до середины пятницы, 14 июня, на велосипедно-пешеходном мосту закрыли движение

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

"С сегодняшнего дня до середины завтрашнего дня на велосипедно-пешеходном мосту между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов осуществляют регламентные технологические работы. Поэтому в настоящее время доступ пешеходов на мост ограничили", - говорится в сообщении.