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Espreso.tvОбществоПешеходный мост в Киеве закрыли до пятницы включительно

Пешеходный мост в Киеве закрыли до пятницы включительно

С четверга, 13 июня, до середины пятницы, 14 июня, на велосипедно-пешеходном мосту закрыли движение

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

"С сегодняшнего дня до середины завтрашнего дня на велосипедно-пешеходном мосту между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов осуществляют регламентные технологические работы. Поэтому в настоящее время доступ пешеходов на мост ограничили", - говорится в сообщении.

 

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