На украинских трассах установят станции экстренной связи

13 июня, 2019, 13:08

В новых изменениях к государственным строительным нормам по проектированию дорог общего пользования есть рекомендательная норма о SOS-станции

Об этом сообщил заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе в Facebook .

"На дороге может случиться разное, поэтому во многих странах Европы, например, чтобы обезопасить водителей и пассажиров авто на трассах в случае возникновения возможной чрезвычайной ситуации, вдоль дороги каждые несколько километров проектируют такие небольшие SOS-станции", - пояснил он.

С их помощью можно вызвать скорую, полицию, воспользоваться аптечкой и тому подобное. Теперь такая практика может вводиться и в Украине.

"Вид и комплектация таких SOS-станций, а также расстояние, на котором они будут располагаться и время прибытия на место соответствующих экстренных служб будут определяться индивидуально согласно проекту", - добавил Парцхаладзе.

Эта норма касается нового строительства и реконструкции дорог I категории - это трассы международного значения.

Соответствующие изменения в ДБН вступают в силу с 1 сентября этого года.