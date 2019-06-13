На украинских трассах установят станции экстренной связи
Об этом сообщил заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе в Facebook .
"На дороге может случиться разное, поэтому во многих странах Европы, например, чтобы обезопасить водителей и пассажиров авто на трассах в случае возникновения возможной чрезвычайной ситуации, вдоль дороги каждые несколько километров проектируют такие небольшие SOS-станции", - пояснил он.
С их помощью можно вызвать скорую, полицию, воспользоваться аптечкой и тому подобное. Теперь такая практика может вводиться и в Украине.
"Вид и комплектация таких SOS-станций, а также расстояние, на котором они будут располагаться и время прибытия на место соответствующих экстренных служб будут определяться индивидуально согласно проекту", - добавил Парцхаладзе.
Эта норма касается нового строительства и реконструкции дорог I категории - это трассы международного значения.
Соответствующие изменения в ДБН вступают в силу с 1 сентября этого года.
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Напомним, также с сентября в Украине во время строительства новых и реконструкции имеющихся трасс на въездах в населенные пункты должны обязательно обустраиваться специальные островки безопасности .
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Также в соответствии с новыми ДБН с осени в Украине крайние левые полосы на дорогах сузят .
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