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Espreso.tvОбществоНа Харьковщине мужчина по просьбе ФСБ заложил взрывчатку на объекте "Водоканала"

На Харьковщине мужчина по просьбе ФСБ заложил взрывчатку на объекте "Водоканала"

В поселке Краснопавловка местный житель заложил взрывчатку и пытался привести ее в действие на территории комплекса водоподготовки "Днепр" КП "Харьковводоканал"

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Диверсант заложил взрывчатку в непосредственной близости от емкости с хлором, которая задействована в системе очистки воды и, в случае повреждения, восстановлению не подлежит. По предварительным данным, мощность взрывчатки эквивалентна 2 кг тротила.

Взрыв мог привести к прекращению водоснабжения в городах Харькове и Лозовой.

По словам задержанного, в феврале 2019 г. его завербовали сотрудники ФСБ РФ в г. Белгород (Россия) и он совершил это преступление по их заданию.

Сотрудники Департамента контрразведки СБУ задержали мужчину и предупредили взрыв.

Задержанному объявили о подозрении в совершении преступления по ст. 113 ( "Диверсия") УК.

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