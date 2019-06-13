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Espreso.tvОбществоНа фронте немцы бьют из тяжелой артиллерии и запрещенных минометов, травмирован боец ООС

На фронте немцы бьют из тяжелой артиллерии и запрещенных минометов, травмирован боец ООС

В четверг, 13 июня, по состоянию на 18:30 российские наемники на Донбассе 9 раз обстреляли украинские позиции, в том числе из запрещенных 82-мм минометов и 152-мм артиллерии

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" террористы обстреляли позиции Объединенных сил у Водяного с направления Азова из стрелкового оружия, около Новоселовки Второй с направления Крутой Балки - из гранатометов различных систем, неподалеку Широкино со стороны Саханки - из ручного противотанкового гранатомета, под Новотроицким с направления Докучаевская - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, рядом с Лебединским со стороны Саханки - из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" захватчики 4 раза обстреляли украинские укрепления у Боровского с направления Первомайска из 152-мм артиллерии, под Луганским с направления Калиновки - из автоматического гранатомета, неподалеку Золотого-4 с направления Золотого-5 - из 82-мм минометов, гранатометов различных систем, стрелкового оружия, вблизи Зайцева - из ручного противотанкового гранатомета.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил боевую травму. Украинские военные ответили боевикам на вооруженные провокации.

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