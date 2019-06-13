На Донетчине в шахте погибли два горняка
13 июня, 2019, 17:59
В Донецкой области, в шахтоуправлении "Покровское" погибли два шахтера
Об этом сообщает пресс-центр шахтоуправления.
В результате несчастного случая погиб горнорабочий очистного забоя, говорится в сообщении.
Отмечается, что в этот же день машинист подземных установок получил травмы, несовместимые с жизнью.
Обстоятельства происшествия выясняются. Созданы специальные комиссии, которые установят причины трагических случаев, говорится в сообщении.
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