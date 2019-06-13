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Espreso.tvОбществоНа Донетчине в шахте погибли два горняка

На Донетчине в шахте погибли два горняка

В Донецкой области, в шахтоуправлении "Покровское" погибли два шахтера

Об этом сообщает пресс-центр шахтоуправления.

В результате несчастного случая погиб горнорабочий очистного забоя, говорится в сообщении.

Отмечается, что в этот же день машинист подземных установок получил травмы, несовместимые с жизнью.

Обстоятельства происшествия выясняются. Созданы специальные комиссии, которые установят причины трагических случаев, говорится в сообщении.

  • Напомним, 29 мая в 03:04 на бортовом штреке пласта "Сокальский" шахты "Лесная" во Львовской области произошел обвал породы, в результате инцидента погибли двое работников.
  • 25 апреля на шахте "Схидкарбон" в Юрьевке на оккупированной Луганщине произошел взрыв, погибли 17 горняков, которые находились под землей.
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