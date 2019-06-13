На Донбассе ранен украинский военный

13 июня, 2019, 07:57

12 июня вооруженные формирования Российской Федерации 28 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Из них три раза - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Противник также обстреливал украинских военных из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения.

По данным разведки, 12 июня один оккупант уничтожен и 3 ранены. С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил три раза.