На Донбассе ранен украинский военный
13 июня, 2019, 07:57
12 июня вооруженные формирования Российской Федерации 28 раз нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
Из них три раза - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Противник также обстреливал украинских военных из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вследствие вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения.
По данным разведки, 12 июня один оккупант уничтожен и 3 ранены. С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил три раза.
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