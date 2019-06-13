Министр экологии призвал отказаться от полиэтилена на день - 3 июля

13 июня, 2019, 15:53

"Человек не может жить только без кислорода. Без остальных вещей - может. Думаю, что один день без полиэтиленовых пакетов украинцы смогут прожить без потерь и психологических травм"

Об этом министр экологии и природных ресурсов Украины написал на своей странице в Facebook.

"Я как министр экологии призываю сделать это 3 июля, в Международный день отказа от полиэтиленовых пакетов (International Plastic Bag-Free Day).

Чтобы мой призыв не остался просто хорошим предложением, мы вместе с Программой развития ООН, межфракционным объединением депутатов "Зеленая энергия перемен" и Zero Waste Alliance Ukraine решили в этот день провести всеукраинскую акцию "День без полиэтилена", - отметил он.

3 июля Смерак предлагаем попробовать сутки пожить без пластика всем:

- заведениям торговли и услуг, супермаркетам, магазинам, рынкам и т.д. (письма-приглашения присоединиться к акции уже за моей подписью разосланы крупным всеукраинским сетям торговли)

- украинцам, желающим быть ответственными и беспокоиться об окружающей среде

По его мнению, это поможет:

- вместе формировать новое экологическое поведение

- попытаться в повседневной жизни применить модель поведения, присущую жителям ЕС

- привлечь внимание к проблеме чрезмерного потребления одноразовых пластиковых изделий и, как следствие, непоправимого загрязнения окружающей среды пластиковыми отходами.

- способствовать популяризации доступных экологических решений на замену пластика среди потребителей торговых сетей, супермаркетов и магазинов розничной торговли.