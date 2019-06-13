Министр экологии призвал отказаться от полиэтилена на день - 3 июля
Об этом министр экологии и природных ресурсов Украины написал на своей странице в Facebook.
"Я как министр экологии призываю сделать это 3 июля, в Международный день отказа от полиэтиленовых пакетов (International Plastic Bag-Free Day).
Чтобы мой призыв не остался просто хорошим предложением, мы вместе с Программой развития ООН, межфракционным объединением депутатов "Зеленая энергия перемен" и Zero Waste Alliance Ukraine решили в этот день провести всеукраинскую акцию "День без полиэтилена", - отметил он.
3 июля Смерак предлагаем попробовать сутки пожить без пластика всем:
- заведениям торговли и услуг, супермаркетам, магазинам, рынкам и т.д. (письма-приглашения присоединиться к акции уже за моей подписью разосланы крупным всеукраинским сетям торговли)
- украинцам, желающим быть ответственными и беспокоиться об окружающей среде
По его мнению, это поможет:
- вместе формировать новое экологическое поведение
- попытаться в повседневной жизни применить модель поведения, присущую жителям ЕС
- привлечь внимание к проблеме чрезмерного потребления одноразовых пластиковых изделий и, как следствие, непоправимого загрязнения окружающей среды пластиковыми отходами.
- способствовать популяризации доступных экологических решений на замену пластика среди потребителей торговых сетей, супермаркетов и магазинов розничной торговли.
- Напомним, ранее министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак призвал украинцев во время поста отказаться от использования одноразовой посуды из пластика, пластиковых пакетов и упаковок.
- Евросоюз планирует до 2021 года полностью запретить одноразовые пластиковые изделия вроде соломинок для напитков и посуды.
- Исследовав образцы льда из Северного Ледовитого океана, ученые обнаружили в некоторых глыбах более 12 000 микрочастиц пластика на литр льда. Всего в ней нашли 17 видов искусственных материалов.
- Британский дайвер Дело Хорнер снял на камеру погружение в Индийский океан у острова Нуса Пенида, недалеко от побережья индонезийского туристического курорта Бали, однако вместо ожидаемых скоплений скатов и других рыб обнаружил огромное скопление пластиковых отходов.
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