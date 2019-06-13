Майк Тайсон заявил, что жена изменила ему с Брэдом Питтом

13 июня, 2019, 14:37

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон сообщил, что его жена изменила ему с актером Брэдом Питтом

Об этом сообщает Hollywood Life.

В своей книге "Несомненная правда" экс-чемпион мира по боксу легендарный Майк Тайсон сделал откровенное признание о своей супружеской жизни.

По информации источника, бывшая жена боксера Робин Гивенс изменила своему мужу с обладателем премии Оскар Брэдом Питтом. Тайсон заявил, что он лично застал свою жену в постели с именитым актером, после чего Питт умолял Майка не бить его.

Бывшая жена Тайсона, в свою очередь, утверждает, что боксер нагло врет и отрицает какой-либо факт связи с Брэдом Питтом.