Массовый сбой в работе Telegram: Дуров связывает это с протестами в Гонконге
Об этом написал разработчик мессенджера Павел Дуров в Twitter.
"IP-адреса, которые использовали во время атаки, преимущественно в Китае. Исторически, DDoS-атаки совпали по времени с протестами в Гонконге. Этот случай - не исключение", - отметил Дуров.
Напомним, 11 июня в работе мессенджера Telegram произошел глобальный сбой.
Сбои зафиксированы по всему миру. В частности, в Великобритании, Беларуси, Италии, Испании, Латвии, Польши. Масштабные сбои в Киеве, Харькове, Львове, Луцке, Одессе, Днепре, Запорожье, Николаеве, Смеле и Житомире. Пользователи не могут зайти на сайт, проблемы с отправкой сообщений.
IP addresses coming mostly from China. Historically, all state actor-sized DDoS (200-400 Gb / s of junk) we experienced coincided in time with protests in Hong Kong (coordinated on @telegram ). This case was not an exception.- Pavel Durov (@durov) June 12, 2019
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