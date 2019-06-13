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Espreso.tvОбществоМассовый сбой в работе Telegram: Дуров связывает это с протестами в Гонконге

Массовый сбой в работе Telegram: Дуров связывает это с протестами в Гонконге

IP-адреса, с которых совершали атаки на работу мессенджера, находились в Гонконге

Об этом написал разработчик мессенджера Павел Дуров в Twitter.

"IP-адреса, которые использовали во время атаки, преимущественно в Китае. Исторически, DDoS-атаки совпали по времени с протестами в Гонконге. Этот случай - не исключение", - отметил Дуров.

Напомним, 11 июня в работе мессенджера Telegram произошел глобальный сбой.

Сбои зафиксированы по всему миру. В частности, в Великобритании, Беларуси, Италии, Испании, Латвии, Польши. Масштабные сбои в Киеве, Харькове, Львове, Луцке, Одессе, Днепре, Запорожье, Николаеве, Смеле и Житомире. Пользователи не могут зайти на сайт, проблемы с отправкой сообщений.

 

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