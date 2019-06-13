Лидеры Евросоюза призовут освободить украинских моряков, - журналист
13 июня, 2019, 11:31
Лидеры ЕС на саммите 20-21 июня планируют принять решение, в котором заявят о непризнании паспортов, которые Россия незаконно выдает гражданам Украины, и призовут Москву освободить украинских моряков
Об этом сообщает брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.
"В проекте итоговой декларации саммита немало упоминаний о России. Призыв освободить 24 моряков, захваченных вблизи Керченского пролива, непризнание нелегально выданных Россией паспортов для украинцев и призыв к восстановлению переговорных усилий с целью реализации Минских соглашений", - сообщил журналист.
Quite a lot about #Russia in the draft #EUCO conclusions. A call to release the 24 sailors captured near the #KerchStrait , non-recognition of illegally issued Russian passports & a call for the resumption of negotiation efforts for Minsk agreements . #Ukraine #Crimea- Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 13 июня 2019 г.
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