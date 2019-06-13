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Espreso.tvМирЛидеры Евросоюза призовут освободить украинских моряков, - журналист

Лидеры Евросоюза призовут освободить украинских моряков, - журналист

Лидеры ЕС на саммите 20-21 июня планируют принять решение, в котором заявят о непризнании паспортов, которые Россия незаконно выдает гражданам Украины, и призовут Москву освободить украинских моряков

Об этом сообщает брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

"В проекте итоговой декларации саммита немало упоминаний о России. Призыв освободить 24 моряков, захваченных вблизи Керченского пролива, непризнание нелегально выданных Россией паспортов для украинцев и призыв к восстановлению переговорных усилий с целью реализации Минских соглашений", - сообщил журналист.

 

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