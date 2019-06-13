Количество военных частей ВСУ сведут к оптимальному количеству, - Хомчак

13 июня, 2019, 10:16

Сейчас работают соответствующие структуры для того, чтобы привести численность, штаты воинских частей к оптимальному количеству, которое должно быть

Об этом заявил начальник Генштаба Руслан Хомчак, передает Радио Свобода.

"Я уже отдал соответствующие указания, работают соответствующие структуры для того, чтобы привести численность, штаты воинских частей к оптимальному количеству, которое должно быть. Конечно, не снижая боеспособность, не снижая готовность к ответу на те угрозы и вызовы, которые стоят перед государством" , - сказал начальник Генштаба.

В то же время он подчеркнул, что о сокращении количества воинских частей пока речь не идет.

"Я поднял проблему, поставил задачу изучить ее, доложить мне предложения, как надо сделать. Или это за счет того, чтобы штат воинской части унифицировать, сделать более оптимальным. Сегодня не стоит такого, что я сказал: сократить военные части. Если их разворачивали, значит, это было вызвано какими-то расчетами. Поэтому сейчас этот вопрос обосновывается, изучается. Єто идет процесс", - отметил Хомчак.