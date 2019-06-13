Хомчак не планирует отправлять украинские корабли через Керченский пролив

13 июня, 2019, 09:38

Вопрос прохода украинских военных кораблей через Керченский пролив сейчас не стоит

Об этом начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал Руслан Хомчак рассказал в интервью ВВС.

Хомчак ответил на вопрос, готовит ли Украина очередной проход военных кораблей через Керченский пролив, о чем рассказывал ранее бывший секретарь СНБО Александр Турчинов.

"Все решения будут приниматься взвешенно. Я не могу сказать, что прямо завтра мы будем проходить через Керченский пролив. Сначала надо разобраться с тем, что произошло, ведь процесс не завершен. Наши моряки, к сожалению, находятся в камерах РФ", - сказал Хомчак.

По его словам, Украина не будет сдавать свои позиции в Азовском море.

"Что касается прохода, то сегодня этот вопрос тоже не стоит. У нас нет столько украинцев, чтобы мы ими так могли рисковать", - резюмировал Хомчак.