Хомчак не планирует отправлять украинские корабли через Керченский пролив
Об этом начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал Руслан Хомчак рассказал в интервью ВВС.
Хомчак ответил на вопрос, готовит ли Украина очередной проход военных кораблей через Керченский пролив, о чем рассказывал ранее бывший секретарь СНБО Александр Турчинов.
"Все решения будут приниматься взвешенно. Я не могу сказать, что прямо завтра мы будем проходить через Керченский пролив. Сначала надо разобраться с тем, что произошло, ведь процесс не завершен. Наши моряки, к сожалению, находятся в камерах РФ", - сказал Хомчак.
По его словам, Украина не будет сдавать свои позиции в Азовском море.
"Что касается прохода, то сегодня этот вопрос тоже не стоит. У нас нет столько украинцев, чтобы мы ими так могли рисковать", - резюмировал Хомчак.
- Напомним, 25 ноября прошлого года катера Пограничной службы ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС ВСУ в Азовском море. Впоследствии российский спецназ захватил три военных украинских корабля: артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу". При этом были ранены шестеро украинских моряков.
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