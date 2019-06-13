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Espreso.tvОбществоХомчак не планирует отправлять украинские корабли через Керченский пролив

Хомчак не планирует отправлять украинские корабли через Керченский пролив

Вопрос прохода украинских военных кораблей через Керченский пролив сейчас не стоит

Об этом начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал Руслан Хомчак рассказал в интервью ВВС.

Хомчак ответил на вопрос, готовит ли Украина очередной проход военных кораблей через Керченский пролив, о чем рассказывал ранее бывший секретарь СНБО Александр Турчинов.

"Все решения будут приниматься взвешенно. Я не могу сказать, что прямо завтра мы будем проходить через Керченский пролив. Сначала надо разобраться с тем, что произошло, ведь процесс не завершен. Наши моряки, к сожалению, находятся в камерах РФ", - сказал Хомчак.

По его словам, Украина не будет сдавать свои позиции в Азовском море.

"Что касается прохода, то сегодня этот вопрос тоже не стоит. У нас нет столько украинцев, чтобы мы ими так могли рисковать", - резюмировал Хомчак.

  • Напомним, 25 ноября прошлого года катера Пограничной службы ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС ВСУ в Азовском море. Впоследствии российский спецназ захватил три военных украинских корабля: артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу". При этом были ранены шестеро украинских моряков.
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