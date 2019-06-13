Хомчак: на первой встрече Зеленский спросил меня об Иловайске
Об этом сообщил начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак в интервью ВВС News Украина .
На первой нашей встрече, во время знакомства, президент Зеленский сразу спросил об Иловайске, отметил начальник Генштаба.
"В первом же вопросе спросил об Иловайске. Потому что есть много разных версий. У нас была доверительная беседа", - подчеркнул Хомчак.
По его словам, такая встреча состоялась до назначения на должность руководителя Генштаба ВСУ.
"Я думаю, что он должен был принять решение, и в голове, наверное, что-то не складывалось. Ведь за пять лет было много разной информации, лжи, выдумок. Поэтому, наверное, у нормального человека в голове все это не складывается. И я имел об этом разговор с президентом", - отметил Хомчак.
В то же время начальник Генштаба не знает, изменилось ли мнение Зеленского о событиях в Иловайске после их разговора.
"Я не спрашивал его впечатление. Но я думаю, если президент меня назначил на эту должность, то, наверное, в его голове систематизируется ход тех событий", - отметил он.
- 14 августа 2018 г. Генпрокуратура Украины обнародовала результаты расследования Иловайской трагедии.
- ГПУ официально обвинила Россию в создании Иловайского котла.
- По данным следователей, соотношение в АТО боевиков и российских военных с одной стороны и ВСУ с другой на момент Иловайска составляло 18 к 1.
- Кроме официального числа погибших - 366 украинских военнослужащих, еще 84 до сих пор остаются пропавшими без вести. Также, по данным Генштаба, в боях под Иловайском погибло более 200 российских бойцов.
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