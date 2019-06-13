Хомчак: на первой встрече Зеленский спросил меня об Иловайске

13 июня, 2019, 11:46

Новый начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак рассказал о первой встрече с Владимиром Зеленским перед назначением, которому предоставил свою версию событий в Иловайске

Об этом сообщил начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак в интервью ВВС News Украина .

На первой нашей встрече, во время знакомства, президент Зеленский сразу спросил об Иловайске, отметил начальник Генштаба.

"В первом же вопросе спросил об Иловайске. Потому что есть много разных версий. У нас была доверительная беседа", - подчеркнул Хомчак.

По его словам, такая встреча состоялась до назначения на должность руководителя Генштаба ВСУ.

"Я думаю, что он должен был принять решение, и в голове, наверное, что-то не складывалось. Ведь за пять лет было много разной информации, лжи, выдумок. Поэтому, наверное, у нормального человека в голове все это не складывается. И я имел об этом разговор с президентом", - отметил Хомчак.

В то же время начальник Генштаба не знает, изменилось ли мнение Зеленского о событиях в Иловайске после их разговора.

"Я не спрашивал его впечатление. Но я думаю, если президент меня назначил на эту должность, то, наверное, в его голове систематизируется ход тех событий", - отметил он.