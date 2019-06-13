Huawei работает с Audi и Toyota над самоуправляемыми авто

13 июня, 2019, 13:58

Китайская компания Huawei совместно с автопроизводителями Audi и Toyota разрабатывает самоуправляемые автомобили

Об этом сообщает Financial Times.

Есть информация, что выпуск первого транспортного средства запланирован на 2021.

Главный стратегический разработчик Huawei Денг Веншуан рассказал, что компания тестирует свои разработки на европейских заводах Audi, Toyota Motor и китайских Beijing New Energy Automobile и Changan Automobile.

"Мы работаем вместе, чтобы получить автомобиль, который появится в 2021 или 2022 году и будет использовать компоненты автономного вождения. Это будет не только в Китае, но и в Европе", - сказал Веншуан.

"С точки зрения перехода на подключенный или самоуправляемый автомобиль, китайские производители автомобилей движутся быстрее", - добавил Денг Веншуан.