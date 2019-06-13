Huawei работает с Audi и Toyota над самоуправляемыми авто
Об этом сообщает Financial Times.
Есть информация, что выпуск первого транспортного средства запланирован на 2021.
Главный стратегический разработчик Huawei Денг Веншуан рассказал, что компания тестирует свои разработки на европейских заводах Audi, Toyota Motor и китайских Beijing New Energy Automobile и Changan Automobile.
"Мы работаем вместе, чтобы получить автомобиль, который появится в 2021 или 2022 году и будет использовать компоненты автономного вождения. Это будет не только в Китае, но и в Европе", - сказал Веншуан.
"С точки зрения перехода на подключенный или самоуправляемый автомобиль, китайские производители автомобилей движутся быстрее", - добавил Денг Веншуан.
-
Напомним, власти США обвиняют компанию Huawei в шпионаже в пользу китайских властей. В связи с этим Huawei пригрозили отключить от программного обеспечения США и полупроводников, необходимых для производства продуктов компании.
-
16 мая Министерство торговли США добавило продукцию китайской компании Huawei и 70 аффилированных с ней компаний в черный список.
-
20 мая корпорация Google и компании Intel Corp., Qualcomm Inc., Xilinx Inc. и Broadcom Inc. приостановили сотрудничество с Huawei.
-
Выполняя решение правительства США, компания Microsoft также прекращает сотрудничество с китайской компанией Huawei .
-
Впоследствии китайская компания Huawei подала в суд с требованием признать неконституционной часть закона о национальной безопасности США, из-за которой компанию внесли в черный список.
-
Из-за торговой войны США с Китаем будущие телефоны Huawei потеряют доступ к новым версиям Android , патчам безопасности и другим популярным сервисам, в частности, Google Play Store, Gmai и YouTube.
Читайте также
-
10 июня, 2019 Выборы в Раду. Такой футбол нам нужен?
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-
-
7 июня, 2019 Партия регионов. Они возвращаются
Читайте также
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-