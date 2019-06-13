ГПСУ о хищении проекта "Стена": вина не подтверждена "надлежащими доказательствами"
Об этом говорится в заявлении ГПСУ, обнародованном на их сайте.
Отмечается, что в пределах компетенции Государственная пограничная служба активно сотрудничала с органами предварительного расследования и предоставляла всю необходимую информацию.
"В то же время, как следует из сообщений о подозрении, утверждения органа досудебного расследования не подтверждаются никакими надлежащими доказательствами", - отметили в ГПСУ.
Отмечается также, что "выводы, согласно сообщениям о подозрении врученным подозреваемым в данном уголовном производстве, также опровергаются рядом доказательств, имеющихся у стороны защиты".
"Так, например, главными доказательствами в данном уголовном производстве, которые якобы обосновывают убытки согласно ч.5 ст. 191 УК, являются экспертизы. Однако все они были проведены со значительными нарушениями", - написали в Госпогранслужбе.
Они добавили, что подозрение в нецелевом использовании бюджетных средств обосновывается выводами судебно-экономических экспертиз также повторными, проведенными по постановлению следственного судьи.
"В то же время необходимо отметить, что выводы вышеуказанной экспертизы опровергаются решениями административных судов первой и апелляционной инстанции, а также рядом других экспертиз, проведенных различными экспертными учреждениями. И другие нарушения и несоответствия", - отметили в ГПСУ.
Передача дела в суд свидетельствует о завершении досудебного расследования, в дальнейшем доказательства сторон уже будет слушать суд.
"В случае, если вина военнослужащих ГПСУ будет установлена, они будут нести ответственность в соответствии с действующим законодательством", - отметили в Госпогранслужбе.
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