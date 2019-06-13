Google частично уходит из Китая
13 июня, 2019, 15:15
Google переносит часть производства термостатов и серверного оборудования из КНР, чтобы избежать проблемы повышенных американских тарифов на импорт
Об этом сообщает Bloomberg.
Сейчас тарифы на импорт в США гаджетов, сделанных в Китае, составляют 25%. в настоящее время большая часть серверных устройств Google отправлена в Тайвань и Малайзию. Их стабильное функционирование необходимо для работы облачных сервисов IT-компании.
- Напомним, власти США обвиняют компанию Huawei в шпионаже в пользу китайских властей. В связи с этим Huawei пригрозили отключить от программного обеспечения США и полупроводников, необходимых для производства продуктов компании.
- 16 мая Министерство торговли США добавило продукцию китайской компании Huawei и 70 аффилированных с ней компаний в черный список.
- 20 мая корпорация Google и компании Intel Corp., Qualcomm Inc., Xilinx Inc. и Broadcom Inc. приостановили сотрудничество с Huawei.
- Выполняя решение правительства США, компания Microsoft также прекращает сотрудничество с китайской компанией Huawei .
- Впоследствии китайская компания Huawei подала в суд с требованием признать неконституционной часть закона о национальной безопасности США, из-за которой компанию внесли в черный список.
- Из-за торговой войны США с Китаем будущие телефоны Huawei потеряют доступ к новым версиям Android, патчейам безопасности и другим популярным сервисам, в частности, Google Play Store, Gmai и YouTube.
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