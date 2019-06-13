Google частично уходит из Китая

13 июня, 2019, 15:15

Google переносит часть производства термостатов и серверного оборудования из КНР, чтобы избежать проблемы повышенных американских тарифов на импорт

Об этом сообщает Bloomberg.

Сейчас тарифы на импорт в США гаджетов, сделанных в Китае, составляют 25%. в настоящее время большая часть серверных устройств Google отправлена ​​в Тайвань и Малайзию. Их стабильное функционирование необходимо для работы облачных сервисов IT-компании.