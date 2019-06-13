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Espreso.tvОбществоGoogle частично уходит из Китая

Google частично уходит из Китая

Google переносит часть производства термостатов и серверного оборудования из КНР, чтобы избежать проблемы повышенных американских тарифов на импорт

Об этом сообщает Bloomberg.

Сейчас тарифы на импорт в США гаджетов, сделанных в Китае, составляют 25%. в настоящее время большая часть серверных устройств Google отправлена ​​в Тайвань и Малайзию. Их стабильное функционирование необходимо для работы облачных сервисов IT-компании.

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